35 yıl sonra devlet yeniden sosyal konut projesini hayata geçiriyor.

Güzelyurt Yeni Sosyal Konutları’nın temeli protokolün katılımıyla dün düzenlenen törenle atıldı.

2+1 ve 3+1 olarak projelendirilen sosyal konutlar İnşaat Müteahhitleri Birliği üyelerinin oluşturacağı kooperatif tarafından yapılacak.

Proje kapsamında iki bloktan oluşacak toplam 35 daire ve 42 araçlık otopark alanı yapılacak. Dairelerden 25’i 2+1, 98 metrekare büyüklüğünde,10’u ise 3+1, 114 metrekare büyüklüğünde olacak. Beş katlı apartmanların her ikisinde de engelli kullanımına uygun asansör yer alacak.

Başbakan Ünal Üstel, Güzelyurt’ta düzenlenen sosyal konut temel atma töreninde yaptığı konuşmada, 35 yıl sonra bölgeye büyük bir yatırım kazandırıldığına vurgu yaptı, projenin Güzelyurt'a büyük bir değer katacağını ifade etti.

Hükümetin 12 Mayıs’ta üçüncü yılını dolduracağını, bu süre içinde yapılanların, önceki on yılda yapılanlardan fazla olduğunu dile getiren Başbakan Üstel, ülkeye siyasi istikrar kazandırdıklarını, bunun da ekonomik istikrara katkı sağladığını dile getirdi.

Başbakan Üstel, "Hiçbir vaadimizi, hiçbir sözümüzü havada bırakmadık" dedi.

Projelerin hayata geçirilmesi için kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Başbakan Ünal Üstel, hükümetin Güzelyurt’a verdiği sözleri yerine getirdiğini, yarım kalan hastanenin tamamlanması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Üstel, "Bize 'Yapamazsınız' dediler ama biz sözümüzü tuttuk, 15 Kasım'dan önce Güzelyurt Hastanesi'ni hizmete açacağız" dedi.

Üstel, "Gençlerimiz toprağına sahip çıksın, burada yaşasın diye ilk evim kredisi projesini başlattık. Üçüncüsünü de hayata geçirdik ve bu kredi sayesinde pek çok gencimiz ev sahibi oldu" diyerek, gençlerin Güzelyurt’ta kalması ve bölgeye daha fazla bağlanması için sosyal konut projelerinin hayata geçirildiğini aktardı.

Üstel, bu kredi sayesinde birçok gencin ev sahibi olduğunu ve müteahhitlerden de olumlu geri bildirimler aldıklarını ifade etti.

Başbakan Üstel’in konuşması sırasında, İçişleri Bakanlığı Plan-Proje Müdürü Emirali Çobanoğlu'nun rahatsızlanması üzerine törene ara verildi.

Çobanoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldıktan sonra konuşmalara devam edildi.

Konuşmasının devamında, sosyal konut projesinin birinci etabının dün başladığını, ikinci etabın da yakın zamanda devreye alınacağını belirten Üstel, benzer projelerin diğer ilçelerde de uygulanacağını ifade etti.

Bazı kesimlerin, sosyal konut projeleri için gerekli finansmanın nasıl sağlandığına dair sorular yönelttiğini belirten Üstel şöyle devam etti:

"Siyasi istikrar varsa, ekonomik istikrar da vardır. Hükümete geldiğimiz ilk gün, üçüncü ülkelerden mal alanlara ek vergi koyduk. Bu vergiyi taşınmaz mallar ve sosyal konut fonu için kullanıyoruz. Aynı zamanda, uluslararası kabul gören Taşınmaz Mal Komisyonu için de kaynak yarattık ve komisyonun sürekli çalışmasını sağladık."

Üstel, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ile iş birliği yaparak maliyetleri düşürdüklerini de ifade ederek, "Müteahhitler Birliği bir kooperatif kurarak bu projeleri üstlendi. Ayrıca, sosyal konut projelerinde düşük faizli Türk lirası kredileri sağlıyoruz ve faiz farkını sosyal konut fonundan karşılıyoruz. Böylece, gençlerimizin daha uygun koşullarda ev sahibi olmasını sağlıyoruz," şeklinde konuştu.

İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de, Güzelyurt’ta ruhsat aşamasına gelmiş 38 konutluk proje için temel atılacağını ifade ederek “Birkaç ay ara ile 2. 3. ve 4. Etabı da olacak. Ruhsatı alındığında ihale süreci tamamlanıp, kooperatifle bir anlaşma imzalanacak ve süreç başlayacak.” dedi.

Gürcafer, Alayköy’de 600-700 konutluk bir projenin birkaç ay içerisinde devreye gireceğini söyleyerek “Alayköy tek etapta olacak. Lefkoşa’nın ihtiyacı Alayköy, Hamitköy ve Haspolat bölgesinde yapılacak konutlar ile çözülecek. Arazi araştırmaları ve tahsisi yapılıyor.” diye konuştu.

“Kişinin ödeyeceği konut fiyatı 35 bin sterlin gibi bir rakam olacak.” diyen Gürcafer, “Vatandaşın faiz yükünün bir kısmını faiz farkı fonundan devletin karşılaması da söz konusu. Güzel bir proje olacak. İnsanlar uzun zamandan sonra ciddi bir devlet desteği hissedecektir.” ifadelerini kullandı.