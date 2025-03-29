CTP milletvekili Doğuş Derya, başörtü krizine tepki gösterdi. Doğuş Derya’nın açıklaması şöyle: “Ülkemizde sorun yaratmak üzere güdümlü şekilde nefret saçan ve halkımıza hakaret eden Beyefendiler, neye hizmet ettiğinizi farkında mısınız? Adınıza "Hak ve Özgürlükler Platformu" deyince yaratmaya çalıştığınız hak gasplarını ve özgürlük kısıtlamalarını örtebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Bugüne kadar hangi haklar ile ilgili ses verdiniz? Müftünüz kadınlara evlilik içi tecavüzü davet ederken mesela neredeydiniz? Çocuklar okula aç giderken, öğretmenler kendi cebinden aldığı kahvaltılarla çocukları beslerken, neredeydiniz? Talimat aldığınız yerlerin şirketleri bu halkın vergilerine ve topraklarına çökerken sesinizin çıktığını görmedik. Dini nikah adı altında çocuk yaşta evlendirilip ebeveyn olan çocukların sayısı artarken neredeydiniz? Çocukların cinsel istismarına karşı yaptığımız eylemlerin hiçbirinde de yoktunuz. Çocuk İzlem Merkezi talebini ortaya koyduğunuza da şahit olmadık. Yani sizin derdinizin haklar ya da özgürlükler olmadığını çok iyi biliyoruz da, siz bu toplumun değerlerine saygı duymayı bilmiyorsunuz. Burası Kıbrıs kardeşim, bu ülkede yıllardır insanlar birbirinin inancına, siyasi görüşüne ve yaşam tarzına saygı duyarak yaşadı, öyle de yaşamaya devam edecek. Biz "solculara işkence" fantezilerini kusan ırkçılara benzemeyiz, çünkü bizi, bugün çağdaş eğitime ve hukuka sahip çıkan öğretmenlerimiz yetiştirdi. Toplumu germekten vazgeçin, bunun kimseye faydası yok.”