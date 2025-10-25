KKTC'de19 Ekim’de yapılan seçimde Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman, dün Cumhuriyet Meclisi’nde düzenlenen törenle ant içti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Yemin Töreni için Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında olağanüstü toplandı.

Meclis’teki törene; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.

Tören için Meclis bahçesindeki bayrağa Cumhurbaşkanlığı forsu asıldı. Töreni ülkeden ve Türkiye’den çok sayıda basın mensubu izledi.

Yemin töreni için Meclis’e gelen Erhürman’ı Meclis Başkanı Ziya Öztürkler karşıladı. Meclis bahçesinde yapılan askeri törende Cumhurbaşkanı Erhürman askeri kıtayı selamladı ve 101 pare top atışı yapıldı.

Ardından saat 10.00’da Meclis Genel Kurulu, Ziya Öztürkler başkanlığında olağanüstü toplandı.

İlk olarak, 2013 yılında CTP Lefkoşa Milletvekili seçilen ve hala milletvekili olan Tufan Erhürman’ın tercih hakkını cumhurbaşkanlığından yana kullanmasına ilişkin tezkere okundu.

Ardından, Tufan Erhürman Meclis Genel Kurulu'na girerek kürsüye çıktı ve Cumhurbaşkanı Andı’nı okudu.

KKTC Anayasası’nın 100. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Andı şu şekilde:

“Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma; halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma; her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ile özgürlüklerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa ve yasalara bağlılıktan ayrılmayacağıma; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”

Andın okunmasının ardından Genel Kurul salonunda İstiklal Marşı okundu. Sonrasında, Meclis oturumu kapandı.