“Lefkoşa Üniversitesi”ndeki “İlerici Öğrenciler Hareketi”nin (Proodeftiki), üniversite binasında bulunan masasına ve afişine Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) sempatizanları tarafından vandallık yapıldığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Proodeftiki'nin açıklamasına dayandırdığı haberinde, ELAM sempatizanı olduğunu düşünülen şahıslar tarafından masanın üzerine çeşitli Nazi sembolleri ile gamalı haç çizildiğini yazdı.

Habere göre, açıklamada, bu tür eylemlerin, faşist unsurların cesaretlendiğinin açık bir göstergesi olduğu ve Güney Kıbrıs’ta aşırı sağın normalleşmesinin, toplumu tehlikeli yollara sürüklediği belirtildi.

Bu tür eylemlerin hareketi caydırmayacağının ifade edildiği açıklamada, demokrasi, eşitlik, anti-faşizm ve toplumsal adalet mücadelesinin üniversite içinde ve dışında daha da büyük bir kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.