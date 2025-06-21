20.06.2025 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Güvercinlik Köyü’nde Ağıllar Bölgesi’nde, bir şahsa ait ağılda, muhtemelen cam şişe parçalarının güneş ışınlarından ısınıp alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, 16 küçükbaş hayvan (kuzu), 15 adet tavuk ile 1 adet horoz telef olurken, toplam 100 adet balya ve ahşap sende yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.