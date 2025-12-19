DİSİ’nin ve AKEL’in Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) milletvekilleri Lukas Furlas ile Yorgos Yeorgiu, İskele Kaza Mahkemesi’nde “Kişisel Verileri Koruma Yasası’nı ihlal” ve “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal” suçlamalarıyla yargılanan iki Kıbrıslı Rum’un yargı sürecine son verilmesi için AB Komisyonu’ndan müdahale etmesini talep etti.

Furlas, Avrupa Konseyi toplantılarının ön hazırlıkları için yapılan görüşmedeki konuşmasında, üçüncü ülkelerin toprak bütünlüğü savunulurken, 50 seneden fazla bir süredir “işgal altında olan” AB üyesi “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin unutulduğunu söyledi.

Furlas, Türkiye’nin yaklaşık 5 aydır iki Rum’u, KKTC’deki eski Rum mallarının satılması ve pazarlanması hususundaki yargılamalara “misilleme olarak”, “yasa dışı şekilde” KKTC’de tuttuğunu iddia etti.

Furlas, eylül ayında verdikleri muhtırayla bu kişilerin doğrudan serbest bırakılmasını talep ettiklerini anımsatarak, Türkiye’nin bu konuda hiçbir karşılık vermediğini ve Türkiye ile pozitif gündeme devam edildiğini kaydetti.

Furlas, bunun stratejik özerklik değil iki yüzlülük olduğunu ve bu durumu kınadıklarını ifade etti.

Yeorgiu ise, iki Rum’un keyfi şekilde KKTC’de tutulmaya devam ettiğini ve AB’nin bu duruma hemen müdahale etmesi gerektiğini söyledi. Yeorgiu, iki Rum’un keyfi kısıtlayıcı koşullara tabi tutulduklarını ve sağlık sorunları olduğunu ispat etmiş olmalarına rağmen, “özgürce dolaşamayıp, uygun tıbbi tedaviye erişimleri garanti altına alınmaksızın mahsur kalmaya devam ettiklerini” öne sürdü.

Bu durumun temel insan haklarını ihlal ettiğine vurgu yapan Furlas, ailelerinin de bu durumdan dolayı sıkıntı yaşadıklarını ve Kıbrıs sorununun çözümü için gösterilen çabaların olumsuz etkilendiğini söyledi.

Yeorgiu, Avrupa Komisyonu’nun neden genel açıklamalar yapmak yerine somut bir politika belirlemediğini ve hukuki yollarla Türkiye üzerinde baskı kurmadığını cevaplaması gerektiğini belirterek, bu konuyu AB-Türkiye ilişkileri, Türkiye’nin finanse edilmesi ve aday ülke statüsüyle bağlantılı yükümlülükleriyle ilişkilendirip ilişkilendirmeyeceği sorusunu yöneltti.

Yeorgiu, AB’nin bu gibi ciddi ihlallere kayıtsız kalmaması gerektiğini kaydederek, bu konuda sorumluluk alması çağrısında bulundu.