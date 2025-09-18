Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Altuntaş, Ek Kontenjan sürecinin Üniversite adayları için büyük bir fırsat olduğunu vurguluyor. Altuntaş, ek yerleştirme kontenjanlarının hem ilk yerleştirme hem de kayıt sonrası boş kalan kontenjanları kapsadığını belirterek, bu yıl boş kontenjan sayısı önceki birkaç yıla kıyasla nispeten daha fazla olduğu için yükseköğretim adayı öğrencilerinin bu fırsatı iyi değerlendirmeleri gerektiğini dile getirdi.

Altuntaş, YKS ek yerleştirme işlemlerinde taban puanların dikkate alınacağını, kontenjanı dolmayan programlarda ise taban puan oluşmamış gibi tercih yapılabileceğini ifade ederek; başarı sıralamasına göre değil, taban puana göre tercih yapılacağı için bu süreçte adayların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

Ek Tercih Avantajı, İyi Değerlendirilmeli!

Ek yerleştirme döneminin tercih yapıp yerleşemeyen adaylar için bir avantaj olduğunu ve bu avantajı iyi değerlendirmek gerektiğinin altını çizen Mehmet Altuntaş, “Tercih yapacak aday sayısı göreceli olarak azaldı. Ayrıca merkezi yerleştirmeyle bir yükseköğretim programına yerleşmiş adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip olmadıkları için rakiplerimizin sayısı epeyce azalmış sayılır; Geçtiğimiz sene Ek Tercihlerde adayların 24 tercih hakkı vardı. Bir değişiklik olmaz ise bu sene de sayı aynı olacak. Dolaysıyla adaylar istemediği programları tercih listesine ekleyip, tercih listesinin tümünü doldurmak zorunda değildir. Adayın istemediği herhangi bir tercih geldiğinde, aday ister üniversite kaydını yapsın isterse yapmasın bir sonraki yıl üniversite sınavına girdiğinde diploma notu yarı yarıya düşecektir,” diye konuştu.

Mezuna Kalmak, Zaman Kaybı!

KSTU Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Altuntaş; Mezuna kalma kararının, sadece yeniden sınav hazırlığı sürecine girmek anlamına gelmediğini, aynı zamanda adayların kariyer palanlarında önemli bir zaman kaybına da yol açabildiğini belirterek “Üniversite tercih sürecinde istediği bölüme yerleşemeyen birçok öğrencinin mezuna kalmayı düşünüyor, yıl kaybetmek yerine, ek kontenjan döneminde tercih yaparak üniversite hayatınıza başlamak çok daha doğru bir adımdır” cümlelerini vurguladı.

KSTU, Öğrencilerinin Hep Yanında.

Altuntaş; Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi olarak, ek kontenjan döneminde de ÖSYM tarafından verilen tam burs, yüzde 25 ve yüzde 50 burslu kontenjanlara ilaveten Üniversitemizi ilk tercihine yazan aday öğrencilerimize ilave Yüzde 30 + Yüzde 5 Tercih İndirimi uygulanacağını da aktardı.