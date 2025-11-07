Güney Kıbrıs’ta bazı partilerin yasal düzenlemelerle üçüncü ülkelerden vatandaşların taşınmaz mal satın almasını frenlemeye çalıştığını yazan Fileleftheros gazetesi, satılan taşınmaz mal ve arazilerin yüzde 27’sinin üçüncü ülkelerden kişilere satıldığına dair ortaya çıkan verilerden korkan Rum milletvekillerinin dün meclise üç yasa önerisi sunduklarını yazdı.

Yasa önerilerinden ikisinin AKEL tarafından sunulduğunu kaydeden gazete, yasa önerilerinin amacının yabancılar ve yabancılara ait şirketlerden tarafından gerçekleştirilen kontrolsüz taşınmaz mal alımını frenlemek olduğunu kaydetti.

Gazete, üçüncü yasa önerisinin ise DİSİ, DİKO ve DİPA milletvekillerinin ittifakından oluştuğunu ekledi.