Fileleftheros gazetesi, Avrupa Konuları Müsteşarı Marilena Rauna ile İngiltere Anayasa ve Avrupa Birliği İlişkileri Bakanı Nick Thomas-Symonds arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı sırasında yakın iş birliğinin sürdürülmesi ve ilişkilerin daha da güçlendirilmesinin ele alındığını yazdı.

Habere göre İngiliz bakan, Güney Kıbrıs ziyareti, Güney Kıbrıs’ın 2026 yılı başında devralacağı AB dönem başkanlığı çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Görüşme sırasında her iki taraf görüşmede iki ülke ilişkilerine ve stratejik iş birliği çerçevesinde iki ülke arasındaki bağlar üzerinde duruldu.

Rauna ayrıca İngiliz bakan, Kıbrıs sorunu hakkındaki son gelişmeler ve Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik çabaları konusunda da bilgilendirdi.