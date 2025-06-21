20.06.2025 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, Lefke’de Atatürk Caddesi üzerinde, Prosper MUGISHA (E-22) 159 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KG 902 plakalı salon araç ile Lefke istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve bariyerlere çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Prosper MUGISHA, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.