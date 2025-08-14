Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, 2023 yılına ilişkin gerçekleştirilen Yangın ve Kaza Sigortası hizmeti ihalesinde Kamu İhale Yasası’nın 13’üncü maddesine aykırı şekilde hareket edildiğini belirtti.

Ombudsman Varol, daireye başvuruda bulunan Serdinç Maypa’nın, KKTC’ye ait değerlerin korunması amacı ile Yangın ve Kaza Sigorta hizmeti alınması ihalesinin 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası’nın 13’üncü maddesine aykırı bir şekilde sonuçlandığını iddia ederek konunun soruşturulmasını talep ettiğini belirtti.

Başvuruda, ihaleyi kazanan Alfa Sigorta Co. Ltd. isimli şirkette sekreter olarak görev yapan Ömer Şan’ın, dönemin Maliye Bakanı Alişan Şan’ın kardeşi olduğu ve bu durumun, Kamu İhale Yasası’nın 13’üncü maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Hazırlanan raporda, 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası’nın 13’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasının (A) bendine göre, ihalelere; ihale komisyonu üyeleri, teknik/idarî şartnameleri hazırlayanlar ve bu kişilerin üçüncü dereceye kadar kan hısımları ile ikinci dereceye kadar sıhri hısımları, evlatlıkları ve bunların ortak olduğu şirketlerin katılamadığı kaydedildi.

İhalenin teknik ve idarî şartnamelerinin hazırlanmasından Maliye Bakanlığı ve/veya bu bakanlığa bağlı birimlerin sorumlu olduğu kaydedilen başvuruda, Maliye Bakanı sıfatıyla Alişan Şan’ın, ihalenin hazırlanmasına katkıda bulunan konumda olduğuna dikkat çekildi.

Başvuruda, Merkezi İhale Komisyonu’nun, söz konusu bağın fark edilmesine rağmen 13’üncü madde kapsamındaki yükümlülüğünü yerine getirmediği ve ihaleyi Alfa Sigorta Co. Ltd.’e verdiği ileri sürüldü.

Ömer Şan’ın, dönemin bakanıyla üçüncü derece kan hısımlığına sahip olması ve şirkette görev yapması nedeniyle, şirketin ihaleye katılmasının yasal olarak mümkün olmadığı savunuldu. Başvuruda, bu gerekçeler doğrultusunda ihalenin geçersiz sayılması gerektiği ifade edildi.

Başvuru üzerine yapılan araştırmada, 2023 yılına ilişkin gerçekleştirilen Yangın ve Kaza Sigortası hizmeti ihalesinde Kamu İhale Yasası’nın 13’üncü maddesine aykırı şekilde hareket edildiği kaydedildi.