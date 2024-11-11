Atatürk’ü anmak için başkent Lefkoşa’da törenler düzenlendi.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Anıt Özel Defteri’ne şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kurucusu, Ebedi Başkomutan, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk;

Ebediyete intikalinizin 86’ncı yılında, “Muasır Medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak” hedefi ile kurmuş olduğunuz Cumhuriyetimizin 101’inci yıl dönümünde sizi saygı ve minnetle yad ediyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir kez daha huzurunuzda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

En gerçek yol göstericinin bilim ve teknoloji olduğunun bilinciyle; akıl ve bilimin ışığında, sağlam adımlarla gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışmaya, içinde bulunduğumuz asırda Türkiye yüzyılını inşa ederek, en medeni, en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmeye, mücahit Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı ile gönül birliği içinde ilerlemeye devam edeceğiz.

Şanlı tarihimiz boyunca ülkemizin bağımsızlığı, bekası, huzuru ve güvenliği için canlarını feda eden Aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, huzurunuzda saygı ile eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”