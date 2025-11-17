Lefkoşa’da Kemal Deniz Sokak üzerinde devriye halinde bulunan Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekibi şüpheli gördüğü bir kişinin üzerinde uyuşturucu buldu.

Önceki akşam saat 18.30’da 30 yaşındaki Yunus Emre Yatar'ın üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 28 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Yunus Emre Yatar dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru olguları aktardı. Polis, 15 Kasım 2025 tarihinde Lefkoşa’da saat 18:30 raddelerinde Kemal Deniz Sokak üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü CÖŞ şubesi ekiplerinin devriyede oldukları esnada şüpheli hareketler sergileyen zanlının üzerinde yapılan arama neticesinde tasarrufunda şeffaf poşet içerisine sarılı vaziyette yaklaşık 28 gram ağırlığında Hint Keneviri türü Uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, alınacak ifadeler olduğunu, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, zanlının uyuşturucu maddeyi nereden temin ettiğini araştıracaklarını kaydetti.

Polis, zanlının ifade vermediğini ancak sözlü beyanında içici olduğunu söylediğini aktararak, soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.