Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Yusuf Olanrewaju Molake mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 13 Temmuz 2024 tarihinde saat 21.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Ortaköy’de Hafız Cemal Lokman Hekim Sokak üzerinde tespit edilen zanlının kullanımındaki araçta ve üzerinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada zanlının tasarrufunda 45 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 20 bin 295 TL, 3 bin 960 sterlin bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlının gönüllü ifade vermediğini ancak bazı beyanlarda bulunduğunu söyledi. Polis memuru, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, zanlının uyuşturucuyu nereden temin ettiğinin araştırılacağını belirtti. Polis, uyuşturucununı analize gönderileceğini de ifade ederek, 3 gün ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.