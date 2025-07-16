Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçundan Ayham Alsayed Mahmoud dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 14 Temmuz 2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide Şht. Zeki Alp Soley Sokak Ortaköy Lefkoşa’da, şeffaf renk naylon içerisinde 28 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığının öğrenildiğini söyledi. Polis, yapılan soruşturmada söz konusu uyuşturucu maddeyi PL 941 plakalı aracı kullanan zanlı Ayham Alsayed Mahmoud’un konu yere gelerek aldığını daha sonra bir şahsın kendisini görmesi üzerine söz konusu naylonu atarak olay yerinden ayrıldığını belirlediklerini açıkladı. Polis memuru Kesat, zanlının kimliğinin tespit edildiğini, aynı gün Gönyeli’de tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis memuru, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, zanlının uyuşturucuyu nereden temin ettiğinin araştırılacağını belirtti. Polis, uyuşturucunun analize gönderileceğini de ifade ederek, 3 gün ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.