Uyuşturucu madde tasarrufu ve eczacılık ve zehirler yasasına aykırı hareket suçlarından tutuklanan Kıbrıslı Rum Ilıas Chrıstodoulou dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 16 Temmuz 2025 tarihinde saat 17:00 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir polis ekibi tarafından Fuar Alanı kuzey kısmındaki toprak alanda KMP 446 plakalı salon araç park halinde şüpheli vaziyete tespit edildiğini söyledi. Polis, araçta yapılan aramada içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olan üç adet cam pipo, metal karıştırıcı, elektronik tartı cihazı, bir gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde, yaklaşık yarım gram ağırlığında Methamfetamine türü uyuşturucu bir gram ağırlığında Kokain 6 adet uyuşturucu hap, ile eczacılık ve zehirler yasasına aykırı 13 adet lirika marka haplar bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis memuru, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 8 gün ek süre alındığını söyledi. Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, tasarufunda birden fazla tür uyuşturucu bulunduğunu, ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını ve KKTC’de kalıcı bağlı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.