Kalecik’te 19 Temmuz tarihinde girdikleri ‘özel mülk’ alan içerisinde rahatsızlık yaptıkları gerekçesi ile şikâyet üzerine tutuklanan 5 Kıbrıslı Rum hakkında soruşturma devam ederken, polis zanlıların tasarruflularında bulunan dosyada tespit ettikleri 14 Kıbrıslı Türk’ün özel verilerine ilişkin yürüttüğü soruşturmada iki kişiyi daha tutukladı.

‘Kişisel verilerin korunmasına aykırı hareket’ suçlaması ile tutuklanan zanlılar Altan Uzunoğlu ve Zeynel Uzunoğlu tutukluluk talebi ile dün İskele Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkeme zanlılar hakkında 1’er gün tutukluluk emri verdi.

POLİS: KİŞİSEL VERİ EVRAKLARINDA İMZA TESPİT ETTİK…

İskele Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru, iki zanlının 19 Temmuz tarihinde tutuklanan 5 Kıbrıslı Rum’un soruşturma kapsamında bağlantılı olduklarını tespit ettiklerini söyledi. Kalecik’te 19 Temmuz tarihinde özel bir mülk alan içerisinde izinsiz ölçüm yaparak rahatsızlık verdikleri gerekçesi ile tutuklanan zanlıların tasarrufunda ele geçirilen dosyada 14 Kıbrıslı Türk’e ait tapu bilgilerini tespit ettiklerini kaydeden polis, emare evraklarda zanlı Altan Uzunoğlu’nun Uzunoğlu Emlak’a ait şirket kaşesi ve imzasının tespit edildiğini ifade etti. Soruşturma kapsamında Şirket Direktörü Zeynel Uzunoğlu’nun da tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın çok ciddi olduğunu alınması gereken ifadeler, soruşturulması gereken kişiler olduğunu ifade ederek 1 gün tutukluk talep etti.

Öte yandan Rum basını, KKTC’de çeşitli suçlardan tutuklu bulunan 5 Kıbrıslı Rum’un tutukluluk sürelerinin önceki gün çıkarıldıkları mahkeme tarafından uzatıldığını belirterek, KKTC basınında yer alan haberleri geniş şekilde yer verdi.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi: “Daha Ağır Suçlamalar Getirdiler” başlığı altında verdiği haberinde, KKTC makamlarının 5 Kıbrıslı Rum için daha önce iki suçlama getirmiş olmasına karşın önceki günkü durulmada, önceki suçlamalardan daha ağır suçlamalar yönelttiğini yazdı.

Gazete, yeni suçlamalar arasında “casusluk olmadığını” da belirtirken, önceki günkü duruşmada yaşananlara KKTC basına atıfta bulunarak yer verdi.

Haberde, önceki günkü duruşmanın Kıbrıslı Rum tutukluların ailelerinin yanı sıra UNFICYP yetkilileri tarafından da izlendiği ifade edildi.