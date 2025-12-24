Limasol’da pazartesi günü, biri 17 yaşında 5 kişi uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Alithia gazetesi, Aşağı Polemidya’daki bir parkta uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı alan polisin, 27 yaşındaki bir kişiyi tespit ederek gözaltına aldığını ve şahsın üzerinde 175 gram hintkeneviri ile 1265 euro nakit para bulunduğunu yazdı.

Gazete, olayla bağlantıları bulunduğu tespit edilen 17, 21, 22 ve 30 yaşındaki 4 kişinin daha gözaltına alındığını ve bu kişilerin tasarrufunda da az miktarda uyuşturucu bulunduğunu kaydetti.

Haberde, 27 yaşındaki şahıs aleyhinde Limasol Kaza Mahkemesi tarafından 6 günlük tutukluluk emri verildiği; diğer kişilerin de aleyhlerinde dava okunmasının ardından, yeniden yargılanacakları güne kadar serbest bırakıldıkları ifade edildi.