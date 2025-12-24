Söz konusu taşınmazların Kıbrıs Türk taşınmazlarının vasisi de olan Rum İçişleri Bakanının talimatıyla Kıbrıs Türk Malları İdaresi birimi tarafından tespit edildiğini yazan Fileleftheros, tespit edilen 130 taşınmazdan birinin Lefkoşa, bir diğerinin Limasol, geriye kalan 128’inin ise Larnaka belediye sınırları içerisinde bulunduğunu kaydetti.

Büyük değere sahip birçok Kıbrıs Türk malından yıllardır yalnızca göçmenlerin değil, göçmen olmayan kişiler ve şirketlerin kira ödemeden kullandığına işaret eden gazete, Kıbrıs Türk mallarından elçiliklerin bile istifade ettiğini savundu.

Öte yandan, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos İoannu’nun bakanlar kurulunun son toplantısında 139/1991 sayılı Kıbrıs Türk Malları Yasası uyarınca Kıbrıs Türk mülkleriyle ilgili “özel idare (yönetim) alanları” belirlenmesi başlıklı bir öneride bulunduğu kaydedildi.

Rum İçişleri Bakanının Kıbrıs Türk Mallarının vasisi olarak bazı kriterler temelinde “özel idare alanları” belirleme yetkisi olduğunu yazan gazete, amacın bu bölgelerde bulunan ve nitelikleri veya değerleri nedeniyle açık artırma yoluyla satışa sunulması gerektiği düşünülen Kıbrıs Türk mallarının en uygun şekilde değerlendirilmesi olduğuna işaret etti.