Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde uyuşturucu suçundan yargılanan Cemal Deniz, iki yıl hapis cezası aldı. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı, Cemaller okudu.

Başkan, sanığın Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibince gerçekleştirilen operasyonda hint keneviri bitkisi yetiştirip, 32 gram hint keneviri tasarruf ettiği tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı.

Başkan, ciddi ve yaygın suçlarda caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğinin yüksek mahkeme tarafından vurgulandığına değindi. Başkan Cemaller, sanığın bitki yetiştirmek ve uyuşturucu ziraati yapıp, 32 gram ağırlığında hint keneviri yetiştirmiş olmasının suçun vahametini artırdığına vurgu yaptı.

Füsun Cemaller, konu maddenin azımsanmayacak miktarda oluşunu aleyhine değerlendirdiklerini kaydetti.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Cemaller, oy birliği ile iki yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.