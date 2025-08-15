Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, otizmli öz oğluna 3 ila 10 yaşları arasında sistematik şekilde cinsel istismar ve tecavüzde bulunan insanı FG'nin 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Yaklaşık 5 yıl süren yargılama süreci, 2021’in başında açılan davayla başladı ve 2022’de duruşmalara geçildi. Sanığın, 2014-2015 yıllarında Lefkoşa’daki evinde, 3 yaşından 10 yaşına kadar otizmli oğluna defalarca cinsel saldırıda bulunduğu tespit edildi.

Mağdurun çocuk olması nedeniyle duruşmalar kapalı oturumda yapıldı. Çocuğun ifadesi, babasını görmemesi için araya paravan konularak alındı.

Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun, sanığın suçunun “makul şüphenin ötesinde” kanıtlandığını vurgulayarak, “Mağdurun yalnız kalabileceği tek yetişkin babasıydı. Fiziksel kanıtlar ve tanık beyanları, sanığın suçu işlediğini açıkça gösterdi” dedi.

Kararda, çocuğun en çok güvenmesi gereken kişinin babası olduğuna dikkat çekilerek, “Sanık, kahramanı olması gereken baba rolünü, çocuğun en büyük kabusuna dönüştürdü. Otizmli bir çocuğun çıkmayan sesi olması gerekirken, sessiz çığlıklarını susturdu” ifadelerine yer verildi.

Mahkeme heyeti, sanığın işlediği suçların ağırlığı karşısında uzun süreli hapis cezası dışında bir seçenek bulunmadığını belirterek, oy birliğiyle 30 yıl hapis cezası kararı verdi.