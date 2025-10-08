Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Ezinne Confidence Chukwu yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 1 Ekim 2025 tarihinde saat 18:45 raddelerinde Küçük Kaymaklı' da bir apartmanda zanlının kaldığı dairede Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan aramada yatak odasındaki çalışma masasının çekmecesi içerisinde yaklaşık 83 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yatak odasında bulunan yatak üzerinde uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 165 İngiliz Sterlini, 40 Euro, 30 Amerikan Doları ve 64.500 Türk Lirası para bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, toplam 6 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini, İlaç ve eczacılık dairesine gerekli yazışmaların yapıldığını belirtti.

Polisi Muhaceret şubesinden zanlı aleyhinde yapılan soruşturmada 1357 gündür izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının yatak odasında ele geçirilen ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan paraların gelir ve vergi dairesine yatırıldığını kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.