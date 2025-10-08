Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde 10 kilo 248 gram hintkeneviri ve 1 kilo 920 gram kokain ithal, alma ve tasarrufu suçlarından yargılanan Ömer Alpay, 15 yıl hapse mahkum edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan heyetin verdiği kararı Candaş okudu.

Yargıç, sanığın Ağustos-Ekim ayları arasında Güney Kıbrıs’ta ikamet eden ismi tespit edilemeyen Rus bir şahsın aracılığıyla 10 kilo 248 gram hintkeneviri ve 1 kilo 920 gram kokain ithal edip, aldıktan sonra tasarrufuna geçirip, ülkede çeşitli konumlara bırakarak, dağıtımını yaptığını açıkladı.

Yargıç, sanığın yakalandığı 26 Ekim 2022 tarihinde her hafta düzenli olarak, planlı ve programlı bir şekilde organize hareket ederek, paketlerce uyuşturucu ithal ettiğini ifade ederek, “Yakalandığı güne kadar birçok kişinin zehirlenmesine yol açtı” dedi.

Yargıç, ceza yasasında kokain ithalinin 20 yıl, almanın ise 18 yıl hapis öngördüğünü kaydetti. Yargıç, hintkeneviri ithal suçunun ise 15 yıl hapis cezası öngördüğünü kaydetti. Yargıç, uyuşturucu suçlarının yaygın, toplumu ve gençleri tehdit ettiğini belirtti.

Yargıç, uyuşturucu miktarının da fazla olduğuna değinerek, kokainin en tehlikeli türlerden olduğunu söyledi. Yargıç, sanığın 3 ay süreyle düzenli ithal suçunu işlediğini ifade ederek, “Sanık ülkemize çalıp para kazanmak için geldi ancak çalışmak yerine uyuşturucu satarak, birçok kişiyi zehirledi” dedi.

Sanığın uyuşturucu satışı karşılığında ciddi rakamlar kazandığını kaydeden yargıç, sunulan olgu ve emarelerde ve sanığın beyanlarında bunun açıkça görüldüğünü söyledi.

Sanığın, 26 Ekim 2022 tarihinde Doğancı’da narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yakalandığını söyleyen yargıç, soruşturmanın ardından yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini ve takriben 3 yıldır tutuklu beklediğini ifade etti. Yargıç, tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığı yargılandığı davalardan suçlu bulup, mahkum ettiklerini söyledi. Ceza takdir ederken, suçun vahametini, işleniş şeklini, miktarı, sanığın suç tarihinde 26 yaşında olmasını, genç ve sabıkasız oluşunu bir bütün değerlendirdiklerini ifade eden yargıç, sanığı 15 yıl hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.