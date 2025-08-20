Lefkoşa’da 24 Eylül 2024 tarihinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan Mervan Bolat hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde uyuşturucu madde alma ve tasarrufu suçundan yargılanan sanık 2 yıl hapse mahkûm edildi. Sanık hakkındaki kararda askıda olan diğer iki dava da dikkate alındı.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı Cemaller okudu. Sanığı yargılandığı davalardan mahkûm ettiklerini kaydeden Başkan, “Yüksek Mahkememiz kararlarında uyuşturucu suçlarının oldukça ciddi ve yaygın suçlar arasında olduğu, dolayısıyla bu tür suç işleyen kişilere kamu menfaatini dikkate alarak etkin ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtmektedir” dedi.

"SANIĞIN UYUŞTURUCUYLA İLGİLİ 2 ADET DAVASI DAHA VARDI; BU DA CEZA TAKDİRİNDE AĞIRLAŞTIRICI BİR FAKTÖR"

Başkan, sanığın 2,5 gram ağırlığında uyuşturucu maddeyi alarak tasarrufunda bulundurduğunu belirterek, uyuşturucu türünün oldukça ağır olmasını aleyhine değerlendirdiklerini ifade etti. Başkan, “Miktar oldukça az bir miktar olarak görünmektedir. Bununla birlikte, sanıkla ilgili dikkate aldığımız iki adet dava bulunmaktadır. Bu iki davayı değerlendirdiğimizde, toplamda sanığın beş türden uyuşturucu maddeyi tasarruf etmiş olduğu görülmektedir. Bu husus, sanığın uyuşturucuyla ne kadar iç içe olduğunu göstermektedir ve ceza takdirinde ağırlaştırıcı faktör olarak dikkate alınır” ifadelerini kullandı.

SANIK 2 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Başkan, sanığın 24 yaşında genç bir kişi olmasını, özür dileyerek adaletin erken tecellisine katkı koymuş olmasını ve tutuklu bulunduğu süreyi lehine hafifletici faktör olarak değerlendirdiklerini söyledi. Başkan, uyuşturucu suçlarının ciddiyeti ve vahameti dikkate alındığında sanığa hapis cezası dışında bir ceza takdir etmelerine olanak olmadığını vurgulayarak, sanığı 2 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.