Lefkoşa Evlendirme Dairesi’nin çevresi çöp ve otlarla kaplandı. Fuar Alanı’nda hizmet veren ve evlenecek olan çiftlerin aileleriyle birlikte uğradığı dairenin çevresi insan boyuna ulaşan otlarla sarıldı. Kuru otların yanı sıra etrafa atılan çöpler de kirliliğe neden oldu. Ayrıca binanın dış cephesinin bakımsızlığı da dikkat çekti.

Bölgede çektiği fotoğraflarla sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ahmet Muratoğlu, bölgenin kaderine terk edildiğini vurguladı.

Ahmet Muratoğlu'nun paylaşımı şöyle:

SANAYİ DAİRESİ-FUAR ALANI VE EVLENDİRME DAİRESİ REZALETİ

"İnsan utanır da; trafiğe kapalı alan olması nedeniyle küçük kızıma araba sürmeyi öğretirken fuar alanı içerisindeki rezaleti görüp de çöpü çöp üstüne koymayan özelde ilgili daire, genelde de ilgili bakanlığı anmamak olmaz; utanırlar mı bilemem.

Duyarsız ve organizasyon ve koordinasyondan bir haber Sanayi Dairesi bu alanı sadece “sözde” uluslararası fuar döneminde hatırlayıp rötüşlese de pislik, yıkık dökük stand ve pavyonlar, etraftaki çöpler basiretsizliğin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor.

Hele fuar alanı içerisinde bulunan Evlendirme Dairesi içler acısı, ilk gün yapıldığı günden beri tek bir restorasyon ve tamirat ve yenileme (sanırım 25 yıldır) görmedi ve tabiri caizse dökülüyor. Evlenecek olanlara verilen değer de bu kadarmış.

Kısacası Sanayi Dairesine bağlı hem fuar alanı hem de sanayi bölgeleri kaderine terk edilmiş durumda."