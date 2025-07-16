“Unutmadık, unutturmayacağız” diyen Başbakan Üstel, Şampiyon Meleklerin adalet mücadelesinin aynı zamanda insanlık onurunun da mücadelesi olduğunu vurguladı.

Üstel, “Biz Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyoruz. Yargının bu gerçekleri göz ardı etmeyeceğine ve kamu vicdanını tatmin edecek şekilde karar vereceğine inanıyoruz.” dedi.

İsias Otel”de kusuru bulunan kamu görevlileri davasının ikinci duruşması öncesi mahkeme önünde basın açıklaması yapan Başbakan Üstel,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti olarak, Adıyaman’da devam eden Grand İsias Otel davası sürecini en başından bu yana dikkatle ve hassasiyetle takip ettiklerini kaydetti.

Bu kapsamda bir kez daha Adıyaman’da bulunduklarını ifade eden Başbakan Üstel, Kıbrıs Türk halkının davayı tek yürek halinde izlediğini söyledi. Başbakan Üstel, “Bizlerin burada bulunması, bu büyük acıyı yaşayan ailelerimizle aynı hissiyatı taşıyan bir devletin ve halkının, ailelerin yanında dimdik durma iradesidir.” dedi.

-“Bu acı, her vicdan sahibi insanın ortak yüküdür.”

Davayı Başbakan olarak değil, acıyı yüreğinde hisseden bir baba olarak izlediğini söyleyen Başbakan Üstel, isias’ta toplam 72 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıplardan 35’nin ise öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve aileleriniz olduğunu söyledi. Başbakan Üstel, “Bu acı, her vicdan sahibi insanın ortak yüküdür.” şeklinde konuştu.

Depremde yitirilen çocukların herkesin evlatları ve ülkenin geleceği olduğunu ifade eden Başbakan Üstel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Onlar bizim için sadece ‘Şampiyon Melekler ‘ değil; aynı zamanda adaletin, vicdanın ve insanlığın sembolü haline gelmişlerdir. Kıbrıs Türk halkı bu acıyı ilk günkü gibi yüreğinde taşımaktadır. Ailelerimizin gösterdiği sabır ve kararlılık ise hepimize örnek olmaktadır.”

Süreci, insani bir sorumluluk, vicdani bir görev ve hukuki bir takip bilinciyle yürüttüklerini anlatan Başbakan Üstel, Başbakanlık olarak, yaklaşık iki yıldır devam eden tüm dava süreçlerine verdikleri destek ve yaptıkları katkıların, konuya hangi çerçevede yaklaştıklarının somut kanıtı olduğunu söyledi.

-“İhmalin bedeli sadece yıkılan bir bina değil, kaybedilen hayatlar”

Yaşananların sanıkların “bilinçli taksir” kapsamında değil; “olası kast”la yargılanmalarını gerektirecek düzeyde ağır ve zincirleme ihmaller sonucu olduğunu düşündüklerini vurgulayan Başbakan Üstel, bu davanın sadece geçmişin hesabını değil, geleceğin güvenliğini de ilgilendiren bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Üstel sözlerini şöyle sürdürdü: “Zira bu davadan çıkacak sonuç, ileride yaşanabilecek doğal afetlerin birer felakete dönüşmemesi için de caydırıcı ve belirleyici bir nitelik taşıyacaktır.

İhmalin bedeli sadece yıkılan bir bina değil, kaybedilen hayatlardır.

Biz Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyoruz. Yargının bu gerçekleri göz ardı etmeyeceğine ve kamu vicdanını tatmin edecek şekilde karar vereceğine inanıyoruz.”

Başbakan Ünal Üstel, suçluların yasaların öngördüğü şekilde en ağır cezayı almasının sadece ailelere değil; bu milletin ortak vicdanına karşı da bir yükümlülük olduğunu vurguladı.

Hukukun üstünlüğüne ve yargı bağımsızlığına saygılarının tam olduğunu dile getiren Başbakan Üstel, “Ancak adaletin hızla, tarafsızlıkla ve hakkaniyetle işlemesi yönündeki beklentimizi kamuoyu önünde ifade etmek de görevimizdir.” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, başta Şampiyon Melekler olmak üzere, asrın deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır, metanet ve güç diledi.