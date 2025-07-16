Haravgi ve Fileleftheros’un “diplomatik kaynaklara” dayandırılan Rum Haber Ajansı (KİPE) kaynaklı haberine göre 9 Ağustos’ta emekli olmaya hazırlanan Stewart yukarıdaki değerlendirmeyi, BM Güvenlik Konseyi’ni son bilgilendirme toplantısında dile getirdi.

Stewart BM Genel Sekreteri’nin İyi Niyet Misyonu ve Barış Gücü raporlarına dayandırdığı bilgilendirmede birçok kişisel görüşünü de aktardı. Aynı kaynaklara göre Stewart en büyük sorunun iki taraf arasındaki referans noktalarının birbirinden farklı olması ve her ikisinin de "haksızlıktan" söz etmesi olduğu görüşünde.

Gazete Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin New York’taki gayriresmi genişletilmiş görüşmeden beklentilerinin büyük olduğunu ve güven yaratılmasının, ileri doğru adımlar açısından önemli bulduklarını yazdı.