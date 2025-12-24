İskan Komitesi Başkanı Halis Üresin, eşine ait dilekçeyi onayladığı gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Bakanlar Kurulu kararıyla görevden alındı.

Üresin, söz konusu karar sonrası kamuoyunda ciddi şekilde eleştirilmişti. Üresin’in, eşine ait bir dilekçenin görüşüldüğü komite toplantısına katıldığı ve alınan karara imza attığı ortaya çıkmıştı.

İskan Komitesi Çalışma Usul ve Esaslar Tüzüğü’nün 8’inci maddesi, komite üyelerinin eşlerini, çocuklarını ve yakınlarını ilgilendiren konularda toplantıya katılmasını ve oy kullanmasını yasaklıyor. Bu hüküm, Üresin hakkında alınan kararın hukuki dayanağı olarak gösteriliyor.