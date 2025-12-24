Türkiye’de “11. Yargı Paketi” olarak bilinen ve deprem davalarında ceza indirimi ile daha erken tahliyelerin önünü açabileceği belirtilen yasal düzenlemenin, AK Parti oylarıyla TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçirilmesinin ardından, Adıyaman’daki İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler’in aileleri dün Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Dernek Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ile Derneğin avukatı Pervin Aksoy İpekçioğlu, Elçilik önünde basın açıklaması yaptı.

Dernek yetkilileri Büyükelçilik önünde, “Emsaller belli, karar net. Bu dava olası kasttır” ve “İsias ortak davamız” yazılı pankartlar açtı; “İsias cinayetinin üstü örtülemez”, “6 Şubat ve deprem suçluları affedilemez” ve “Cinayetin affı olmaz” yazılı dövizler taşıdı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, deprem davalarına ilişkin düzenlemeye sert tepki gösterdi.

“Şampiyon Meleklerimizi deprem yüzünden kaybetmedik, çocuklarımızı öldürdüler. İsias Otel denen kail bina yüzünden çocuklarımız öldü. Üç yıldır biz adalet mücadelesi sürdürüyoruz. Adalet bir mücadele olmamalı.” diyen Karakaya, pazar günü Şampiyon Melekler’i temsilen Ankara’da düzenlenen eyleme katıldığını ve TBMM önünde eylem yapıldığını söyledi.

Karakaya, Türkiye’de gündemde olan ve erken tahliyeyi içeren düzenlemeyi “örtülü af” olarak nitelendirdi.

Karakaya, Mayıs ayından bu yana bu düzenlemeye karşı hassasiyetlerini Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’na yazılı ve sözlü olarak ilettiklerini söyledi.

Karakaya, suçluların kısa sürede tahliye edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı ve sorumluların olası kastla yargılanarak ağır cezalar alması gerektiğini kaydetti. Karakaya, Şampiyon Melekler’in ailelerinin asla pes etmeyeceğini belirtti.

Karakaya, Kıbrıs halkına da çağrıda bulunarak, adalet talebine daha güçlü destek verilmesini istedi. Karakaya, çocukların ve sevdiklerinin ihmaller sonucu hayatını kaybettiğini ifade ederek, mücadelenin süreceğini söyledi.

İPEKÇİOĞLU

6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Serin İpekçioğlu’nun annesi ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin avukatı Pervin Aksoy İpekçioğlu,

derneğin dün Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği önünde yaptığı basın açıklamasında söz adı.

İpekçioğlu, erken tahliyeyi öngören düzenlemenin bir adalet ve yargı politikası meselesi olduğunu söyledi.

İpekçioğlu, deprem suçlularının olası kastla yargılanmasının bir talep değil, hukukun gereği olduğunu vurguladı. İpekçioğlu, deprem suçlarının affedilmesi yerine bedelinin ödetilmesi gerektiğini belirtti.