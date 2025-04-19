Birçok kişi evinde kullandığı ve hatta unuttuğu herhangi bir eşyanın servet değerinde çıkmasının hayalini kurar. Ancak bunu pek az kişi yaşasa da İngiltere'de yaşlı bir aile; torunları sayesinde bu mutluluğu yaşayanların arasına dahil oldu.

Ev sahiplerinin torunlarının tesadüfen fark ettiği saksı, 20'nci yüzyılın ünlü seramik sanatçısı Hans Coper'a ait kayıp bir eser olduğu ortaya çıktı. Ev sahiplerinin hiç farkında olmadan çiçeklik olarak kullandığı saksının oldukça derin bir sanatsal değeri olduğu fark edildi.

TORUNLARI KOŞA KOŞA MÜZAYEDE EVİNE GİTTİ

Yaklaşık 1.2 metre uzunluğundaki saksı, Coper'ın 1964 yılında yaptığı en büyük çalışmalardan biri olarak kabul ediliyor. Coper'ın eserleri; New York Metropolitan Sanat Müzesi ve Londra Victoria ve Albert Müzesi gibi dünyaca ünlü koleksiyonlarda da sergileniyor.

Orijinal olarak Coper'ın öğretmenlik yaptığı dönemde bir kadın müşteri tarafından sipariş edilen bu saksı, yıllarca büyük bir özenle korunmuştu. Ancak zamanla zarar görüp amatörce onarıldıktan sonra, şimdiki sahiplerinin evinin arka bahçesinde bir süs eşyası olarak durmaya başladı.

Torunları evdeki eşyaları devralınca Chiswick Müzayede Evi'ne ulaştı. Saksıyı inceleyen uzman Jo Lloyd, çömleğin üzerinin otlar ve salyangozlarla kaplı olduğunu, ilk bakışta değerinin anlaşılmadığını belirtti.

MÜZAYEDEDE BEKLENMEDİK REKOR

Saksının hasarlı durumu nedeniyle müzayede evi başlangıçta 6 ila 10 bin sterlin arasında bir tahminde bulunmuştu. Ancak esere gösterilen yoğun ilgi nedeniyle açık artırmada fiyat 36.500 sterline kadar yükseldi. Satış komisyonları dahil edildiğinde eserin toplam satışı 47.800 sterline (yaklaşık 2.4 milyon TL) ulaştı.

Chiswick Müzayede Evi'nin tasarım bölümü başkanı Maxine Winning, "Herkes çok mutlu. Satıcı bu fiyatı hiç beklemiyordu, adeta havalara uçtu" dedi. Winning ayrıca satış için ABD'den ve Danimarka'dan alıcılar arasında kıyasıya bir rekabet yaşandığını belirtti. Uzmanlar eserin tam anlamıyla restore edilmesinin yaklaşık 8 bin sterline mal olacağını ifade ediyor.