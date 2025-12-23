Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonun (KKDF) düzenlemiş olduğu, Tuborg Darts Süper Ligi beşinci hafta maçları ile devam etti. 2025 – 2026 Darts Süper Liginin, beşinci hafta maçlarında çekişmeli karşılaşmalar yaşandı. Gerçekleşen beşinci hafta süper lig maçlarında, tek beraberlik Beyarmudu, Güzelyurt Darts Birliği maçı oldu.

Tuborg Süper Ligi beşinci hafta maçlarında, Diamond Child Darts Derneği konuk olduğu, Lefkoşa Spor Birliğini 10 – 6, Kıbrıs Dart Derneği konuk olduğu, Cihangir Spor Kulübünü 10 – 6, Minareliköy Spor Kulübü konuk ettiği, Gazi Mağusa Darts Birliğini 14 – 2, Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü konuk olduğu, Fota Darts Derneğini 14 – 2, Gönyeli Darts Birliği konuk ettiği, Vadili Dostları Darts Derneğini 16 – 0, mağlup etti. Beyarmudu Belediyesi Darts Takımı ise konuk ettiği, Güzelyurt Darts Birliği takımıyla 8 – 8 berabere kaldı.