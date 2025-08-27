-Ülke sıralamasında KKTC ikinci sırada yer aldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC Taekwondo Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen başkanlığındaki milli takım sporcuları ve eğitmenlerini kabul etti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, GTF Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti takım klasmanında dünya ikincisi olan şampiyonları kabul etti.

-“Milli takımın başarısı bizi gururlandırdı”

KKTC Taekwondo Federasyonu’nun başarısını tebrik eden Arıklı, “Sizleri özellikle tebrik ediyorum çünkü zor bir durumda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yurt dışında başarıyla temsil ettiniz ve bizi gururlandırdınız. Bu gurura çok ihtiyacımız vardı. Bu şampiyonluk bizi onurlandırdı.” ifadelerini kullandı.

Arıklı, KKTC’yi tanıtmak için olağanüstü gayret içindeyken, federasyonun ülkeyi başarıyla temsil etmesi ve şampiyonluk getirmesinin önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk gençliğinin dünyadaki akranlarından çok daha başarılı olabilecek bir potansiyele sahip olduğunu belirten Arıklı, şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Türk gençliği, imkan verildiğinde ve önleri açıldığında dünyanın diğer ülkelerindeki gençlerden çok daha başarılı olabilir. Hele hele Eyüp Zafer Gökbilen gibi hocaların elinde gençlik başarıya ulaşabilecek bir ortam yakalarsa, biz de devlet adamları olarak bunun için elimizden gelen gayreti göstermek zorundayız. Keşke daha fazlasını yapabilsek, daha fazla imkan sağlayabilsek. Öykü hocalar gibi birçok değerli hocanın yetişmesiyle, bayrağı bir süre sonra onlar devralacak ve ileriye taşıyacaklardır.”

Gençlerin uluslar arası başarılarından gurur duyduklarını ifade eden Arıklı, “Sizin başarınızı haber alınca burada adeta bayram ettik. Ufacık çocuklarımız gidiyor, büyüklerin yapamadığını başarıyor ve orada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni en iyi şekilde temsil ediyor. Bu, muazzam bir başarıdır. Hepinizi bir kez daha tebrik ediyorum. Sizlerle gerçekten gurur duyduk.” diye konuştu.

-Gökbilen: “Şampiyonayı gururla tamamladık”

KKTC Taekwondo Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, altı aylık sıkı bir çalışmanın ardından takımdaki çocukların bu başarıyı elde ettiğini vurguladı. Gökbilen, “41 madalya aldık. 19’u altın, 13’ü gümüş, 9 bronz madalya kazanarak, şampiyonayı gururla tamamladık. Genel klasmanda ikinci olduk. Hakikaten çok çalıştık. Ben onların hepsini kutluyorum, tebrik ediyorum. Her şeyden kendilerini soyutladılar. Konsantre oldular ve haklarını aldılar.” dedi.

Gökbilen, Bakan Arıklı’ya verdiği manevi desteği için teşekkür etti. Gökbilen, “Her zaman arkamızda durdunuz. Bir sporcu için en önemli şey maneviyattır. Milliyetçiliktir, vatandır. Onu arkamızda hissetmektir. Dolayısıyla ben sana ve hükümetimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

-Ülke sıralamasında KKTC ikinci sırada yer aldı

İskoçya’nın Stirling kentinde düzenlenen GTF Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti takım klasmanında ikinci oldu. Yapılan değerlendirme sonunda İskoçya ilk sırada yer alırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ikinci sırada yer aldı. Organizasyonda üçüncülüğü, Rusya, dördüncülüğü Kanada, beşinciliği ise Yunanistan elde etti.