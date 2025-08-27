Gençlik Dairesi Müdürlüğü Paşaköy Gençlik Merkezi Halkdansları Topluluğu büyük grup ve Gençlik Dairesi Paşaköy Gençlik Merkezi Halkdansları genç grup ekipleri, KKTC’yi yurtdışında temsil etti.

Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Dairesi Paşaköy Gençlik Merkezi Halkdansları Topluluğu büyük grup, 5-9 Ağustos tarihleri arasında Sırbistan’da düzenlenen Uluslararası Festivale katılarak ülkeyi temsil ederken, Paşaköy genç grubu ise 18- 22 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale’deki festivale katıldı.

Sırbistan’da KKTC kültürü tanıtıldı

Sırbistan’daki Bogatfest 2025 festivaline katılan Gençlik Dairesi Paşaköy Gençlik Merkezi Halkdansları Topluluğu büyük grup, kortej ve sahne gösterileri gerçekleştirdi. Festival kapsamında ülkeye ait yemekler, tatlılar ve içecekler de katılımcılar için hazırlanarak tanıtıldı.

Genç ekip Çanakkale’deki festivale katıldı

Gençlik Dairesi Paşaköy Gençlik Merkezi Halkdansları genç ekibi ise Çanakkale’de ÇAFAD& SERENITY organizasyonunda düzenlenen Uluslararası TROYA Halk Dansları ve Müzik Festivali’ne katılarak, kortej ve sahne gösterileri sundu.

Paşaköy genç grubunun ilk kez katıldığı bu festivale; Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Makedonya’dan halk dansları grupları katıldı.

Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu, KKTC’yi yurtdışında temsil etmenin önemine vurgu yaparak, Sırbistan ve Çanakkale’de festivallere katılan ekipleri tebrik etti.