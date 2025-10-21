Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 13-19 Ekim tarihleri arasında meydana gelen kazaların 21’i yaralanmayla, 48’i hasarla sonuçlandı. Kazalardan dolayı 2 milyon 872 bin 700 TL'lik hasar olduğu saptandı.

Trafik kazalarının 19’u süratli araç kullanmak, 17’si kavşakta durmamak, 15’i dikkatsiz sürüş yapmak 10'u yakın takip ve 8'i diğer etkenlerden dolayı meydana geldi.

Kazaların 26’sı Girne, 24’ü Lefkoşa, 8’i Gazimağusa, 8’i İskele ve 3’ü Güzelyurt’ta gerçekleşti.

Aynı dönem içerisinde ülke genelinde yapılan rutin trafik kontrollerinde, 2 bin 132 trafik suçu rapor edildi. Toplam 241 araç trafikten men edildi, 10 sürücü ise tutuklandı”

Rapor edilen trafik suçların dağılımı ise şöyle;

“Sürat ( 509 ) , Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları ( 114 ) , Tehlikeli Sürüş ( 31 ), Dikkatsiz Sürüş ( 29 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 241 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 12 ), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak ( 69 ), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak ( 40 ), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak ( 28 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 84 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 353 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 68 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 44 ), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 20 ), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 21 ), Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak ( 25 ), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak ( 7 ), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak ( 14 ) ve 537 diğer trafik suçlarından”