Bengihan, yazılı açıklamasında, halkın 19 Ekim günü demokrasi, adalet, liyakat, çözüm ve kendi kendini yönetme iradesini güçlü bir şekilde sandığa yansıtarak bu iradeyi temsil eden Tufan Erhürman’ı Cumhurbaşkanı olarak seçtiğini kaydederek, şunları belirtti:

“Kıbrıslı Türkler; hukukun üstünlüğüne inanan, birleştirici ve bütünleştirici kişiliği ile herkesi kucaklayan, kendilerini dünyada görünür kılacak, her türlü haklarını her platformda savunacak, kimlikleri ve kültürleriyle bu ülkede var olmaları için mücadele verecek olan Tufan Erhürman’ı ezici bir çoğunlukla Cumhurbaşkanı olarak seçerek statükonun inşa ettiği umutsuzluk duvarını yıkmış, geleceğe umutla bakmaya başlamıştır. “

Bengihan, “hükümetin ilk günden beri kamu kaynaklarını halkın iradesine darbe vurmaya yönelik kullandığını, seçim sonucunu etkilemek için partizanca istihdamlar yaptığını, seçim yatırımı olarak T izinleri verdğini, tabanca ruhsatları ve tasdik memurlukları dağıttığını ve böylelikle parti-devlet bütünleşmesinin en somut örneğini sergilediğini” ileri sürdü.

Tüm bunlara rağmen seçim sonuçlarını halkın değişim iradesinin gücünü gösterdiğini ifade eden Bengihan, hükümete istifa çağrısında bulundu.