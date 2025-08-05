Rum Eğitim Bakanı Athina Mihailidu, III. Makarios'un anılması töreninde açıklama yaptı.

Mahailidu, 1974 yılının trajik olaylarının ardından, 51 yıl sonra, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi ve bağımsızlık için tüm Kıbrıs halkının adalete erişme, insan haklarının tesis edilmesini talep ettiklerini ifade etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in tüm çabayı, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin, 2017 yılında Crans Montana'da kaldığı yerden yeniden başlamasına çevirdiğini ifade eden Mihailidu, çözümün; ülkenin yabancı askerlerden, garantörlük koşullarından ve müdahale haklarından kurtarılması gerektiği şeklindeki bilindik görüşlerini de yineledi.