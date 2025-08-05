Rum Meclis ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, 1974'te hayatını kaybeden Hristaki Mina için yapılan anma törenine katıldı ve burada Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamada bulundu.

Dimitriu, New York'ta "Türk uzlaşmazlığı ve provokasyonuna" karşın, en azından sürecin korunmasının sağlandığını belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı'nın Kıbrıs sorununun özüne girilmesi konusunda ısrarcı olması gerektiğini belirten Dimitriu, Güven Yaratıcı Önlemler çerçevesindeki görüşmelerin arzu edilen sonucun elde edilmesini mümkün kılmayacağını ifade etti.

Kıbrıs Rum tarafının tutumu ve tutarlılığının önemli olduğunu ifade eden Dimitriu, zor durumda bırakılması gerekenin Türkiye ve talepleri olduğunu da savundu.