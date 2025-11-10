Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2025-2026 Bilardo sezonu faaliyet programı kapsamında yer alan Büyükler & Senyörler 3. Ayak müsabakaları yapıldı. Lefkoşa Number Eight Bilardo salonunda düzenlenen turnuva Cardplas sponsorluğunda gerçekleştirildi. Turnuva Büyükler & Senyörler kategorisinde 8 top disiplininde düzenlenen 3. Ayak müsabakalarına 29 sporcunun katıldığı, çekişmeli karşılaşmalar heyecan dolu anlara sahne olduğu turnuvada final maçları sonucunda şampiyon belli oldu.

YİNE ŞAMPİYON BİLGE ALÇAM

Lefkoşa Number Eight bilardo salonunda düzenlenen Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2025-2026 Bilardo sezon Büyükler & Senyörler final maçı sonunda Bilge Alçam şampiyon oldu. Büyükler & Senyörler kategorisinde 8 top disiplininde düzenlenen 3. Ayak müsabakalarına 29 sporcunun katıldığı Cardplus’ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen turnuva zevkli ve çekişmeli karşılaşmalarda sporcular yüksek performanslarıyla dikkat çekerken, heyecan dolu anlara sahne oldu. İlk 8’e kalan Bilge Alaçam, Hüseyin Borankan, Hasan Aligüllü, Onur Altur, Alara Ghaffari, Mücahit Çelikağ, Efe Özkutaylı, Enis Doğangün’den oluşan sporcuların mücadele ettiği Büyükler & Senyörler finale kadar 6 maçın sonucunda tüm rakiplerini geride bırakan ve final karşılaşmasında Onuç Altur karşısında üstün bir performans sergileyen Bilge Alaçam, 7-5’lik net galibiyetle Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2025-2026 Büyükler & Senyörler kategorisinde şampiyonu oldu.

Ödül Töreni

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2025-2026 Bilardo sezonu Büyükler & Senyörler kategorisinde 8 top disiplininde düzenlenen 3. Ayak müsabakaları sonunda sporculara madalya, şampiyon Bilge Alaçam’a kupasını Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Asbaşkanı Togay Tantura tarafından verilirken, sporculara gösterdikleri performans ve centilmence mücadelelerinden dolayı da teşekkür edildi.

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2025-2026 Bilardo sezonu Büyükler & Senyörler 3. Ayak müsabaka sonuçları.

Çeyrek Final Sonuçları:

Onuç Altur 5-3 Hasan Aligüllü

Alara Ghaffari 5-2 Mücahit Çelikağ

Efe Özkutaylı 4-5 Enis Doğangün

Hüseyin Borankan 3-5 Bilge Alaçam

Yarı Final Sonuçları:

Onuç Altur 7-4 Alara Ghaffari

Enis Doğangün 5-7 Bilge Alaçam

Final Sonuçları:

Bilge Alaçam 7-5 Onuç Altur

Dereceye Giren Sporcular:

1. Bilge Alaçam

2. Onuç Altur

3. Alara Ghaffari & Enis Doğangün