Premier Lig’de 11. hafta mücadelesinde Crystal Palace ile Brighton, Selhurst Park’ta karşı karşıya geldi. Mücadele gol sesi çıkmazken iki takım sahadan 1 puanla ayrıldı.

Brighton’da Ferdi Kadıoğlu maça ilk 11’de başlarken 90 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu bu sezon Brighton’da 10’u Premier Lig olmak üzere toplamda 13 maçta forma giydi.

Karşılaşmanın ardından Brighton, Ferdi Kadıoğlu’nun taraftarlar tarafından Crsytal Palace maçının en iyi oyuncusu seçildiğini açıkladı.

Milli futbolcu ligin 5. haftasında oynanan Tottenham maçının ardından da bu ödüle layık görülmüştü.