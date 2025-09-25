Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın Birleşmiş Milletler’in (BM) 80'inci Genel Kurul toplantılarının düzenlendiği New York’ta olacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, aynı gün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili bir görüşme yapacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, 27 Eylül Cumartesi ise, Guterres’in evsahipliğinde Rum lider Nikos Hristodulidis ile üçlü görüşmeye katılacak.

Çeşitli basın-yayın kuruluşlarına röportajlar verecek olan Cumhurbaşkanı Tatar’ın aynı gece New York’tan ayrılması ve 28 Eylül Pazar günü ülkeye dönmesi bekleniyor.

ÜÇLÜ ZİRVE ÖNCESİ DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar, Birleşmiş Milletler’in (BM) 80'inci Genel Kurulu’na evsahipliği yapan New York’taki temasları kapsamında Rusya Federasyonu Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Anna M. Evstigneeva ve İsviçre Daimi Temsilci Yardımcısı Oliver Hoehne ile biraraya geldi.

Görüşmelerde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde bu yıl gerçekleştirilen ve iki tarafın yanı sıra Garantör Devletlerin de bakan düzeyinde katıldığı gayriresmi zirveler ele alındı. Ayrıca 27 Eylül 2025 Cumartesi günü BM Genel Merkezinde BM Genel Sekreteri’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum lider Nikos Hristodulidis’in katılacağı üçlü toplantıya ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.