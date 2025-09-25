Başbakan Ünal Üstel, dün Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile biraraya geldi.

Görüşmede hükümet ortakları, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da yer aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ünal Üstel ve hükümet ortakları ile Ankara’da bir araya geldik. Görüşmemizde, İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolümüz kapsamında istikrarlı bir şekilde yürütülen proje ve hizmetleri değerlendirdik. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan enerjiye kadar geniş bir yelpazede devam eden ortak çalışmalarımızın, Kıbrıs Türk halkının refahını ve yaşam kalitesini yükseltmeye katkı sağlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yılmaz paylaşımını “Türkiye olarak, KKTC’nin kalkınma hedeflerini desteklemeye, adada iki devletli çözümü savunmaya ve kardeşlerimizin geleceğe güvenle bakabilmeleri için her alanda dayanışmamızı artırmaya devam edeceğiz” sözleriyle sürdürdü.

Başbakan Üstel ve hükümet ortaklarına ziyaretleri için teşekkür eden Cevdet Yılmaz, yapıcı iş birliğinin artarak sürmesini temenni etti.

ÜSTEL: “İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLEN PROJE VE HİZMETLERİ ELE ALDIK”

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel de dün yaptığı Ankara ziyaretinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya gelerek, İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü çerçevesinde istikrarlı bir şekilde sürdürülen proje ve hizmetleri ele aldıklarını söyledi.

Üstel, dün yaptığı Ankara ziyareti ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Hükümet ortakları ile birlikte Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştüklerini belirten Üstel, “Görüşmemizde, İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolümüz çerçevesinde istikrarlı bir şekilde sürdürülen proje ve hizmetleri ele aldık. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan enerjiye kadar geniş bir alanda devam eden ortak çalışmaların, halkımızın refahını ve yaşam kalitesini yükseltmesine büyük önem veriyoruz.” dedi.

Hükümet olarak kalkınma hedeflerini kararlılıkla sürdürürken Türkiye’nin güçlü desteğini yanlarında görmenin kendilerine güven verdiğini vurgulayan Üstel, “Adada iki devletli çözüm vizyonumuzu birlikte savunmaya ve kardeşliğimizden doğan dayanışmayı artırmaya devam edeceğiz. Kendilerine misafirperverlikleri ve samimi destekleri için teşekkür ediyor, iş birliğimizin artarak devam etmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.