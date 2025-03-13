Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarruf” , “Ciddi Darp” ve Kanunsuz Patlayıcı Madde (mermi) tasarrufu” suçlamalarından yargılanan Raif Yıldırımer hakkındaki dava karara bağlandı.

Yargıç, olayın Lefkoşa’da 2 Ağustos 2024 tarihinde saat 20.30 sıralarında meydana geldiğini belirtti. Yargıç, sanığın kullanımındaki motosikletten düşmesine müteakip, kendisini yerden kaldırarak yardım etmek isteyen 37 yaşındaki isminin baş harfleri Y.K.’nin yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp ettiğini anımsattı. Yargıç, sanığın motosikletten düştüğü sırada tasarrufunda bulundurduğu bir kağıt parçasının yere düşürdüğünü ve söz konusu kağıt parçasında yapılan kontrolde, içerisinde yaklaşık 2 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde tespit edildiğini ifade etti. Yargıç, sanığın ikametgahına yapılan aramada 20 gram hintkeneviri ve 4 adet de canlı mermi bulunduğunu ifade etti.

Yargıç, sanığın uyuşturucu ve darp suçlarından sabıkası oluşunu aleyhine, suçunu kabul edip, adaletin erken tecellisine katkı koyuşunu, polise ifade vermesini, uyuşturucudan kurtulmak için tedavi olmak istemesini lehine değerlendirdiklerini kaydetti.

Yargıç, oy birliği ile iki yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.