Lefkoşa’da, uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı.

Önceki akşam saat 21.45’te Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 33 yaşındaki Ahmet Fatih Ağcakoca’nın

kullanımında ve 28 yaşındaki Fuat Demirtaş’ın yolcu olarak bulunduğu araçta arama yapıldı.

Aramalarda, söz konusu şahısların tasarruflarında yaklaşık 20 gram ağırlığında methamphetamine ve yaklaşık 6 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 6 hap, yaklaşık 1 gram 500 mlgr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içinde yaklaşık 100 mlgr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan öğütücü ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 500 euro ve 5 bin TL nakit para bulundu.

Olayın ardından tutuklanan zanlılar Ahmet Fatih Ağcakoca ve Fuat Demirtaş dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 11 Mart 2025 tarihinde saat 21.45'te Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Lefkoşa'da Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde gerçekleştirilen operasyonda Ahmet Fatih Ağcakoca'nın kullanımında Fuat Demirtaş’ın yolcu olarak bulunduğu UZ 558 plakalı araçta yapılan arama neticesinde; tasarruflarında yaklaşık 21 gram ağırlığında Methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 6 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 6 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap, yaklaşık bir gram 500 miligram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde yaklaşık 100 Miligram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan sarı renk plastik öğütücü ile 500 Euro ve 5 bin TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis memuru, alınacak ifadeler olduğunu, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini belirterek, 2 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.