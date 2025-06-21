2025 yılı Haziran ayı içerisinde, Girne’de faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan N.Ö. (E-28)’nün, şirketin bilgisi dışında şirket adına başka bir işyerinden aldığı bir adet iPhone 16 Pro Max ile şirket tarafından kendisine kullanımı için teslim edilen iki adet Samsung A55 cep telefonlarını alıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı, ayrıca 13.05.2025 tarihinde, Girne’de, N.Ö. (E-28)’nün sattıktan sonra satış ücretini iade etmek üzere, kendisine başka bir şahıs tarafından teslim edilen iPhone 16 cep telefonunu 28.000 TL karşılığında bir şahsa sattığı ancak, ilgili şahsa parayı teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı, ayrıca 08.05.2025 tarihinde, Girne’de, işvereninin İskele’de faaliyete geçirmeyi planladığı başka bir işyeri için bilgisayar yazılımı ücretini ödemesi maksadıyla, işverenin talimatı ile N.Ö.’nün hesabına 11.000 TL yerine, banka görevlisi tarafından hata sonucu gönderilen 110.000 TL paranın 99.000 TL’sini de tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Olaylar polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, N.Ö. tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.