Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından bu yıl ilk organize edilen U17 Elit Lig’de 2025 – 2026 Sezonunda 5. Hafta maçları oynanacak.
U17 Elit Lig’de 5. hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle;
8 KASIM CUMARTESİ
Göçmenköy İYSK – Küçük Kaymaklı TSK, Saat 09:00, Ahmet Derman
Doğan Türk Birliği – Çetinkaya TSK, Saat 14:30, Merve Ateş
9 KASIM PAZAR
Dumlupınar – Gönyeli SK, Necip Halil Kartal Stadı, Saat 14:30, Rıdvan Çetinkaya
İskele Trabzonspor – Mağusa Türk Gücü, Şht Eren Bülbül Stadı, Saat 09:00, Sibel Yeşilırmak