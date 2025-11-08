Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından bu yıl ilk organize edilen U17 Elit Lig’de 2025 – 2026 Sezonunda 5. Hafta maçları oynanacak.

U17 Elit Lig’de 5. hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle;

GPS ve Atletik Performans Kursu ön kayıtları uzatıldı
8 KASIM CUMARTESİ

Göçmenköy İYSK – Küçük Kaymaklı TSK, Saat 09:00, Ahmet Derman

Doğan Türk Birliği – Çetinkaya TSK, Saat 14:30, Merve Ateş

9 KASIM PAZAR

Dumlupınar – Gönyeli SK, Necip Halil Kartal Stadı, Saat 14:30, Rıdvan Çetinkaya

İskele Trabzonspor – Mağusa Türk Gücü, Şht Eren Bülbül Stadı, Saat 09:00, Sibel Yeşilırmak