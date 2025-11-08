Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 31 Ekim – 3 Kasım 2025 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, U17 Elit Lig ve U17 Bölgesel Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Savaş Çakıcı başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

3 Maç: Atalay Demirbilek (Baf Ülkü Yurdu), Barış Berat Altındağ (Göçmenköy İYSK), Can Polat İnceler (Türk Ocağı Limasol SK), Savaş Güleç (Dumlupınar)

2 Maç: Çağdaş Arslan (M. Hacıali Yılmazköy SK), Enis Soyal (Serveroğlu Geçitkale GSK), Gazi Çıra (Maraş GSK), Mahmut Fansa (Türk Ocağı Limasol)

1 Maç: Ahmet Said Çetin (Lapta TBSK), Baran Candaş (Gönyeli SK), Berat Yusuf Doğan (Aslanköy GSD), Civan Hısır (Yalova SK), Doğan Şakalak (Atoll Kozanköy KSK), Gabriel Bawa (Çetinkaya TSK), Hascan Kırmaz (Baf Ülkü Yurdu), Mehmet Şarkıcı (Türkmenköy ASK), Mustafa Hacı (Gönyeli SK), Naryman Ezizov (M. Hacıali Yılmazköy SK), Orkhan Aghazada (Mağusa Türk Gücü), Tony Ejike Obia (Mesarya SK), Yarkın Şahinsoy (Serveroğlu Geçitkale GSK), Zihni Temelci (Mağusa Türk Gücü)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Ahmet Kurtcu (Gönyeli SK), Bayram Dağgül (Lapta TBSK), Naim Akbulut (China Bazaar Gençlik Gücü TSK), Orkun Saner (Hamitköy ŞHSK), Özgür Erkök (Yenicami AK),

Şefik Şanlıtürk (DND L. Gençler Birliği SK), Halil Momin (Baf Ülkü Yurdu)

2 Maç: Halil İbrahim Alat (Karşıyaka SK)

3 Maç: Çağakan Kılıç (M. Hacıali Yılmazköy SK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Emre Mutlu (Esentepe KKSK), Erdem Emir (Baf Ülkü Yurdu), Hicabi Demir (Maraş GSK), Mehmet Gürlü (Mağusa Türk Gücü), Mustafa Tunç (Türk Ocağı Limasol SK), Mustafa Yaşınses (Aslanköy GSD), Osman Şanverdi (Dumlupınar TSK), Reşit Erişik (Yenicami AK)