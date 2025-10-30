Bu yıl 62’ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, sinemaseverleri sadece Türkiye’den değil, Kıbrıs’tan bir hikayeyle de buluşturdu. Yönetmenliğini Ömer Evre, görüntü yönetmenliğini Aydın Sarıoğlu’nun üstlendiği Kıbrıs yerli yapım “Tuvaldeki Sır”, 28 Ekim akşamı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu’nda gerçekleştirilen gösterimiyle ilk kez beyazperdede izleyiciyle buluştu.

Başrollerinde Cemal Hünal, Hatice Tezcan, Devrim Nas, Şahin Ergüney, Cansev Günsoy, Esin Kaya, İpek Amber, Giorgos Anagiotos ve Deniz Çakır’ın yer aldığı filmde, Osman Alkaş konuk oyuncu olarak rol alıyor.

Yapımcılığını Altıner Dereliköylü, Biket İlhan ve Ömer Evre’nin üstlendiği, görüntü yönetmenliğini Aydın Sarıoğlu’nun yaptığı film, Sun Rent a Car, Çangar Motors, Nicosia Pasha Hotel, Girne Belediyesi ve Valide Hanım Konağı sponsorluğunda tamamlandı

Festivalin Özel Gösterim seçkisinde yer alan film büyük ilgi gördü. Gösterimin ardından düzenlenen söyleşide yönetmen Ömer Evre, yapımcı Altıner Dereliköylü Biket İlhan ve oyuncular Cemal Hünal, Hatice Tezcan ile Devrim Nas, Şahin Ergüney izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Evre, filmin çıkış noktasını anlatırken, “Dünya’ya Kıbrıs’ı anlatmaya çalıştım,” diyerek yapımın ruhunu özetledi. “Bu film yalnızca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti filmi değil, bir Kıbrıs filmi. Rum oyuncu arkadaşlarımız da yer aldı; bu bizim için çok önemliydi,” diyen yönetmen, Kıbrıs sinema sektörünün gelişim sürecine de dikkat çekti.

Filmin oyuncularından Cemal Hünal, karakterine yaklaşımını “Benim için çok içsel bir süreçti; karakterle aramdaki bağ, kelimelerle hazırlanmanın ötesindeydi,” sözleriyle anlatırken; Kıbrıslı Türk oyuncu Hatice Tezcan, filmi adanın genç kuşakları adına bir umut olarak tanımladı:

“90’larda hayal etmenin bile zor olduğu bir dönemde büyüdüm. Bu filmin Kıbrıs’taki genç sinemacılara örnek olmasını, onlara hayal kurdurmasını isterim. Çünkü çok yetenekli insanlar var ama bazen sadece hayal edemiyoruz.”

“Tuvaldeki Sır”, ilham arayışıyla Kıbrıs’a gelen genç bir senaristin, yıllar önce yaşanmış yasak bir aşkın izlerini sürerken, geçmişle bugün arasında kurduğu duygusal köprüleri anlatıyor. Ressam Ayten’in gençliğinde Rum genci Nikos’la yaşadığı tutkulu hikâye, senarist Mert’in kaleminde yeniden hayat buluyor. Ancak bu yolculuk, yalnızca bir sanatçının arayışı değil, aynı zamanda adanın iki yakasındaki insanların ortak acılarına, gizlenmiş sırlarına ve affetmenin gücüne uzanan bir yüzleşmeyi anlatıyor.