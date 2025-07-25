Lefkoşa’da, önceki gün, bir evin bahçesinde park halinde bulunan kapıları kilitsiz aracın torpido gözünden bin 300 STG, 400 ABD doları ve 15 bin TL parayı çalan 30 yaşındaki Ferhat Kino tutuklandı.

Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Ferhat Kino dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 22 Temmuz 2024 tarihinde saat 04.20 sıralarında Lefkoşa’da Tuncay Azeri Sokak’ta park halinde bulunan bir şahsa ait araçtan bin 300 sterlin, 400 dolar ve bin 500 TL parayı çaldığını söyledi. Polis, aynı gün yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, soruşturma kapsamında çevre güvenlik kameralarının incelendiğini, zanlının tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının 23 Temmuz’da Lefkoşa’da tutuklandığını ifade etti. Soruşturmanın yeni başladığını, bölgede meydana gelen benzer vakalar olduğunu, zanlının bu vakalarla bağlantısının olup olmadığını araştıracaklarını belirten polis, ilk etapta bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.