BTM Birinci Ligde mücadele etme hakkı elde eden Türkmenköy sezon hazırlıklarını sürdürürken, transferlerle de kadrosunu güçlendiriyor. Türkmenköy kariyerinde Fenerbahçe’de bulunan Türkiyeli futbolcu Gökhan Emreciksin’i de transfer ederek forvet hattını güçlendirdi. Daha önce Türkmenköyantrenörü Ali İmam ile Akıncılar ve Aslanköy’de çalışmış olan Gökhan Emreciksin, yeni sezonda Türkmenköy forması giyecek. Gökhan Emreciksin, Ali İmam ve Raşit Gürdağ eşliğinde kendisini yeşil beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. Gökhan Emreciksin son olarak İstanbul Süper Amatör Lig ekiplerinden DenizköşklerMahallesispor’da forma giyiyordu.