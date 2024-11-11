Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Abdülkadir Karadağ, Arif Malek

Göçmenköy: Ozan, Bilal Ceylan, Mevlüt Önal (Dk.90+2 Lütfi), Alaattin, Arda Karacan (Salim Okai), Reşit, Arda (Süleyman), Quentin Debouto, Bekir, Exauce Marius Mbou, Eray Vudalı

T. H. Dumlupınar: Alihan, Olcay, Adjessa, Orhan, Osman(Yunus),Berk Büyükkal, Mert Güçlücan, Mehmet Altın, Hikmet, Yıldıray(Berk), Godwin(Emre)

Goller: 28.Dk Arda Sözcü 78. ve 90+4.Dk Mbou (Göçmenköy

AKSA Süper Lig’in 8’inci hafta kapanış maçında ligde bu haftaya kadar istedikleri sonuçları alamayan iki ekip, Göçmenköy ile Tremeşeli Holding Dumlupınar karşı karşıya geldi.

Atatürk Stadında oynanan ve Tufan Çercioğlu'nun yönettiği maçın ilk devresi Arda Sözcü'nün attığı golle 1 – 0 Göçmenköy üstünlüğünde tamamlandı.

7.Dk: Dumlupınar atağında ceza alanına ortalanan topu Adjessa göğsüyle kontrol edip vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden dışarıya gitti.

28.Dk: Göçmenköy’de Bilal savunmadan ileriye uzun bir top gönderdi ve savunma arkasına sarkan Arda Sözcü aşırtma bir vuruşla topu filelere gönderdi. Göçmenköy 1-0 Dumlupınar 38.Dk: Dumlupınar atağında Mert soldan ceza alanına girdi ve vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden dışarıya gitti.

İkinci devrede gol için yüklenen Dumlupınar karşısında Göçmenköy, Mbou ile 2 gol daha buldu.

57.Dk: Dumlupınar atağında Hikmet sağdan topu ceza alanına ortaladı. Berk’in indirdiği topa Adjessa vurdu ancak kaleci Ozan gole izin vermedi.

76.Dk: Göçmenköy atağında Debouto topu 18 yayı önündeki Mbou ile buluşturdu ve onun şutunda top filelere gitti. Göçmenköy 2-0 Dumlupınar

90+4.Dk : Göçmenköy atağında Mbou soldan ceza alanına girdi ve vuruşunda topu filelere gönderdi. Göçmenköy 3-0 Dumlupınar